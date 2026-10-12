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12.10.2026

Concorso docenti 2027, tabelle di valutazione dei titoli: il parere del CSPI

Redazione
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Indice
Le ragioni della revisione
Cosa prevede il decreto
Le osservazioni del CSPI

Come riportato da Cisl Scuola, il CSPI ha espresso all’unanimità il proprio parere sullo schema di decreto che modifica i DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023, in particolare i rispettivi Allegati B, in vista di nuove procedure concorsuali per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, su posto comune e di sostegno.

Le ragioni della revisione

Secondo il CSPI l’intervento è necessario in vista di nuove procedure concorsuali per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno. Il sistema di formazione e reclutamento è infatti cambiato in modo significativo: sono stati istituiti i nuovi percorsi universitari abilitanti, sono state riviste e aggiornate le classi di concorso e sono stati realizzati i percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno. Nelle ultime procedure, inoltre, lo stesso titolo è stato talvolta valutato in modo diverso, e questo rende necessarie indicazioni chiare e uniformi.

Cosa prevede il decreto

Le modifiche riguardano cinque ambiti: il punteggio del titolo di accesso per i posti di sostegno, gli insegnanti tecnico-pratici, il superamento di precedenti concorsi, i titoli di ricerca e le certificazioni, i titoli di servizio. Si applicheranno solo dalle prossime tornate concorsuali. Restano quindi pienamente validi le graduatorie già pubblicate, i concorsi conclusi e i punteggi già assegnati.

Le osservazioni del CSPI

Il parere accoglie positivamente l’impianto complessivo, ma contiene alcune richieste all’Amministrazione:

  • valutare la coerenza e la proporzionalità del punteggio rispetto alle caratteristiche formative dei diversi percorsi di specializzazione sul sostegno, in modo che la valutazione rifletta con equilibrio natura e impegno di ciascun percorso;
  • verificare l’equilibrio complessivo della tabella, perché la valorizzazione dei titoli culturali e accademici sia bilanciata con il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nella funzione docente;
  • aggiornare anche l’Allegato A dei due decreti, alla luce delle novità legislative e ordinamentali intervenute.

Il Consiglio condivide infine l’obiettivo di garantire criteri chiari, certezza delle regole e tutela dei candidati, per prevenire disparità di trattamento e nuovo contenzioso.

Il parere del CSPI è disponibile qui.

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