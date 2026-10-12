Concorso docenti 2027, tabelle di valutazione dei titoli: il parere del CSPI

Come riportato da Cisl Scuola, il CSPI ha espresso all’unanimità il proprio parere sullo schema di decreto che modifica i DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023, in particolare i rispettivi Allegati B, in vista di nuove procedure concorsuali per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, su posto comune e di sostegno.

Le ragioni della revisione

Secondo il CSPI l’intervento è necessario in vista di nuove procedure concorsuali per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno. Il sistema di formazione e reclutamento è infatti cambiato in modo significativo: sono stati istituiti i nuovi percorsi universitari abilitanti, sono state riviste e aggiornate le classi di concorso e sono stati realizzati i percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno. Nelle ultime procedure, inoltre, lo stesso titolo è stato talvolta valutato in modo diverso, e questo rende necessarie indicazioni chiare e uniformi.

Cosa prevede il decreto

Le modifiche riguardano cinque ambiti: il punteggio del titolo di accesso per i posti di sostegno, gli insegnanti tecnico-pratici, il superamento di precedenti concorsi, i titoli di ricerca e le certificazioni, i titoli di servizio. Si applicheranno solo dalle prossime tornate concorsuali. Restano quindi pienamente validi le graduatorie già pubblicate, i concorsi conclusi e i punteggi già assegnati.

Le osservazioni del CSPI

Il parere accoglie positivamente l’impianto complessivo, ma contiene alcune richieste all’Amministrazione:

valutare la coerenza e la proporzionalità del punteggio rispetto alle caratteristiche formative dei diversi percorsi di specializzazione sul sostegno, in modo che la valutazione rifletta con equilibrio natura e impegno di ciascun percorso;

verificare l’equilibrio complessivo della tabella, perché la valorizzazione dei titoli culturali e accademici sia bilanciata con il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nella funzione docente;

aggiornare anche l’Allegato A dei due decreti, alla luce delle novità legislative e ordinamentali intervenute.

Il Consiglio condivide infine l’obiettivo di garantire criteri chiari, certezza delle regole e tutela dei candidati, per prevenire disparità di trattamento e nuovo contenzioso.

Il parere del CSPI è disponibile qui.