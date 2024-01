Concorsi docenti e dirigenti scolastici: tutte le scadenze da ricordare, comprese le candidature per le commissioni

Il mese di gennaio appena iniziato porta con sè molte scadenze importanti relative ai prossimi concorsi.

Scadono infatti i termini per presentare domanda per le due procedure concorsuali per docenti, per i concorsi per dirigenti scolastici (ordinario e riservato), nonché per candidarsi come commissari ai concorsi per insegnanti.

Concorsi docenti

Per gli aspiranti docenti, i bandi sono due:

Per entrambe le procedure le istanze devono essere presentate telematicamente entro il 9 gennaio 2024.

È richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto/classe di concorso per il quale si concorre.

Per partecipare a entrambi i concorsi, sia per scuola dell’infanzia e primaria sia per secondaria, bisogna svolgere due prove: una prova scritta e una orale. Non è prevista una prova preselettiva.

Concorso per 587 dirigenti scolastici

Il Ministero ha anche pubblicato il bando per il che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici. I posti disponibili sono 587.

Il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è il 17 gennaio 2024.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari a 15 euro. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

Concorso riservato dirigenti scolastici

A fine dicembre il MIM ha anche pubblicato il bando per il concorso riservato ai ricorrenti del concorso 2017.

Per la partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione è dovuto, il versamento del contributo di segreteria di 350 euro.

Le istanze devono essere presentate entro il 27 gennaio 2024.

Commissioni per i concorsi docenti

Infine, fino al 26 gennaio 2024 (ore 23.59) saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla nomina a componente delle commissioni giudicatrici delle due procedure concorsuali per doventi di infanzia e primaria e per docenti per le scuole secondarie di I e II grado.

I docenti, i docenti AFAM, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici che intendono proporre la propria candidatura dovranno proporre istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.