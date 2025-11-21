Concorsi Guardia di Finanza, si cercano docenti del Lazio per le commissioni: domande entro il 26 novembre 2025

L’USR Lazio ha pubblicato un avviso finalizzato a redigere l’elenco di docenti di istituti di istruzione secondaria di II grado per la designazione di membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici indetti dalla Guardia di Finanza.

Potrà presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente il personale docente in servizio o in quiescenza da non oltre tre anni nella Regione Lazio in possesso del requisito di cui all’art. 35-bis comma 1 lettera a del D. Lgs n.165 del 2001 e dell’abilitazione all’insegnamento nelle seguenti discipline:

− A011 (Discipline letterarie e latino);

− AS12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

− A013 (Discipline letterarie, latino e greco);

− A019 (Filosofia e Storia);

− A026 (Matematica);

− A027 (Matematica e Fisica);

− A047 (Scienze matematiche applicate);

− AS2A (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – FRANCESE);

− AS2B (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – INGLESE);

− AS2C (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – SPAGNOLO);

− AS2D (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado – TEDESCO).

Le manifestazioni di interesse potranno esser presentate tramite modulo online disponibile, al link sotto riportato, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 26 novembre 2025.