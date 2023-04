Concorsi pubblici 2023, previste 9mila assunzioni: i posti disponibili per docenti e Ata in tutta Italia e le scadenze

Sono molti i concorsi pubblici per accedere a circa 9mila posti messi a disposizione nella pubblica amministrazione che hanno scadenza ad aprile 2023. Molti di essi potrebbero interessare a molti giovani, studenti o docenti, per insegnare, ad esempio, in conservatori o essere ammessi in scuole militari. Lo riportano varie fonti come Ticonsiglio.com e SkyTg24. Ecco una panoramica dei posti disponibili:

Concorso per l’ammissione nelle scuole militari

Tra questi concorsi pubblici in ambito forse armate vi è il bando per l’ammissione alle Scuole Militari 2023/2024 di Esercito, Marina e Aeronautica. Il concorso prevede l’inserimento di 245 giovani nei licei classici e scientifici della Nunziatella di Napoli, della Teuliè di Milano, della Morosini di Venezia e della Douhet di Firenze.

Sarà possibile presentare domanda di ammissione al concorso per le Scuole Militari dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina dal 1 aprile 2023 al 2 Maggio 2023.

Concorso per insegnare nelle scuole militari

Sono attivi anche concorsi per docenti presso le Scuole Militari nell’anno scolastico 2023/2024. Ci sono, infatti, cattedre vacanti alla “Nunziatella” di Napoli e alla “Teuliè” di Milano. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2023.

Concorso per Ata in Campania

Nuove opportunità di lavoro in Campania per il personale ATA con il concorso per coadiutori – bidelli indetto dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. La procedura prevede la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato nel profilo di Coadiutore – Area I C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/AFAM, per sostituzioni e supplenze urgenti. Il titolo di studio richiesto è l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 aprile 2023.

Concorso Inps per operatori sociali e psicologi

L’INPS ha reso noto un avviso di selezione per 483 Operatori sociali/esperti ratione materiae ai quali conferire incarichi di lavoro per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale. Fra i profili richiesti vi sono assistenti sociali, psicologi nonché altre figure professionali di interesse istituzionale (escluso i medici, per i quali è previsto un apposito avviso). Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione dal 3 aprile 2023 al 21 aprile 2023.

Concorso per educatori all’Asp di Reggio Emilia

L’ASP “Reggio Emilia Città delle Persone”, situata in Emilia Romagna, ha indetto un concorso per Educatori, finalizzato alla copertura di 14 posti di lavoro. La selezione pubblica prevede l’assunzione delle risorse mediante contratto a tempo indeterminato – categoria C. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 20 aprile 2023.

Concorso per Ata in Sardegna

Tra i concorsi pubblici in scadenza a brevissimo c’è quello del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, situato in Sardegna. Si tratta di un concorso per collaboratore amministrativo / Area contabile ed economico patrimoniale (personale ATA). La selezione pubblica prevede l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 6 aprile 2023.

Concorso per Ata in Umbria

Nuove opportunità di lavoro in Umbria per il personale ATA con il concorso per coadiutori (bidelli) indetto dal Conservatorio di Musica di Perugia “Francesco Morlacchi”. La selezione è finalizzata alla copertura di un posto e la formazione di una graduatoria d’istituto, relativa al profilo professionale di “Coadiutore” (Area I, CCNL AFAM vigente). Tra i requisiti è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 17 aprile 2023.

Concorso per Ata in Sicilia

Nuove opportunità di lavoro per il personale ATA in Sicilia grazie al concorso del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo per collaboratori. Si selezionano risorse da inserire a tempo indeterminato e pieno. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 9 aprile 2023.

Concorso per Ata a Verona

Nuove opportunità di lavoro nel Veneto per il personale ATA grazie al concorso per assistenti indetto dall’Accademia di Belle Arti di Verona. La procedura concorsuale è volta alla formazione di una graduatoria di merito per eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato. Il titolo di studio richiesto per accedere alla selezione è il diploma. Sarà possibile candidarsi entro il giorno 11 aprile 2023.