Concorsi scuola. Facciamo il punto della situazione

Mentre il mondo della scuola aspetta di avere del personale di ruolo, i docenti si chiedono quando saranno espletati i concorsi già banditi nel 2020 e quelli ancora da bandire.

Concorsi già banditi nel 2020

In attesa di un decreto ministeriale di rettifica secondo le procedure introdotte dal decreto 73 del maggio 2021 sono:

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria bandito con decreto n. 498 per la copertura di 12.000 posti.

Eliminata la prova preselettiva, il concorso prevede una prova scritta su computer based con 50 quesiti di cui 40 sulle discipline, 5 di lingua inglese e 5 d’informatica una prova orale sulle competenze didattiche e la valutazione dei titoli.

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria diprimo e secondo grado bandito con decreto n° 499, Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento straordinario del concorso STEM. Eliminata la prova preselettiva, il concorso prevede una prova scritta su computer based con 50 quesiti di cui 40 sulle discipline 5 di lingua inglese e 5 d’informatica, una prova orale sulle competenze didattiche e la valutazione dei titoli.

concorso straordinario per esami, finalizzato all’accesso ai percorsi di abilitazioneall’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune con decreto n° 497. Il concorso prevede una sola prova scritta con quiz

Concorso straordinario per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno bandito con decreto n° 510 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 34 del 28 aprile 2020 effettuato, ma con prove suppletive previste per tra il 15 e il 22 novembre2021 per i docenti che hanno prodotto ricorso per non aver potuto partecipare alle prove causa covid 19.

I suddetti concorsi sono stati pubblicati nella gazzetta ufficialen° 34 del 28 aprile 2020 e per i quali sono stati presentati le domande di partecipazione nel luglio dello stesso anno.

Concorsi previsti in attesa del bando

Concorso religione cattolica autorizzato per l’avvio di due procedure concorsuali uno per la scuola infanzia e primaria e uno per la scuola secondaria di primo e secondo grado per la copertura di 5116 posti.

Autorizzazione pubblicata in gazzetta ufficiale n° 232 del 28/9/2021

Nuovo concorso straordinario previsto dall’art. 9 bis del decreto 73 per i docenti con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio esclusivamente nella scuola statale. Detto concorso dovrebbe essere effettuato entro il 31 dicembre del 2021 per coprire i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo.

