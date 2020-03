Concorsi scuola: manca il parere del CSPI per mancanza del numero legale

L’emergenza coronavirus sta facendo saltare non soltanto le lezioni degli alunni ma anche molti altri programmi.

Come avevamo annunciato nella giornata del 4 marzo il CSPI avrebbe dovuto esprimersi in merito ai bandi dei concorsi previsti dal decreto scuola e da emanarsi entro il 30 aprile secondo quanto previsto dal decreto milleproroghe convertito in legge nei giorni scorsi.

Ma la seduta del CSPI non si è svolta a causa della mancanza del numero legale.

Per ora non si conosce ancora la data delle prossima convocazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e quindi risulta difficile formulare previsioni.