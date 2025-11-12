Concorso 145 dirigenti tecnici, candidate in stato di gravidanza o allattamento: prova asincrona il 16 dicembre 2025 – AVVISO

Sul portale reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito” è stato pubblicato l’avviso concernente la data di svolgimento della prova asincrona, di cui all’art. 14, comma 11, del bando di concorso.

Data

La prova asincrona si svolgerà il 16 dicembre 2025, in un’unica sessione alle ore 9:00.

Con successivo avviso, verrà comunicata la sede presso la quale le candidate ammesse saranno convocate per l’espletamento della prova.

Chi interessa

Il suddetto art. 14, comma 11, prevede che “sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno comunicare, mediante le funzionalità della piattaforma di cui al comma 1, la propria condizione, allegando adeguata documentazione a supporto. La commissione esaminatrice, ove nominata, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura“.

AVVISO