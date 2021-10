Concorso Dirigente Tecnico, quanti posti saranno messi a bando?

Quali numeri per l’atteso concorso per Dirigente Tecnico il cui bando dovrebbe uscire entro dicembre 2021? Ad oggi il contingente complessivo è di 191 unità nell’ambito delle quali sono solo una cinquantina i posti già coperti. Per il resto servirà la selezione. Si stima che 59 nuovi dirigenti tecnici dovrebbero entrare in ruolo entro il 2022 e ulteriori 87 nel 2023, per un totale di 146 unità.

L’organico

Un organico sufficiente? No. Considerato che i compiti ispettivi vanno dalle valutazioni di sistema a quelle relative agli apprendimenti degli alunni, si calcola – secondo quanto afferma anche il presidente dell’Anp Antonello Giannelli – che l’organico dovrebbe essere almeno quattro volte quello attuale, per un totale di circa 800 unità. Resta dunque da capire quanti posti verranno messi a bando dal prossimo e imminente (si spera) concorso per dirigente tecnico.

Sul tema della valutazione di sistema, La Tecnica della Scuola ha anche predisposto un sondaggio. I dirigenti scolastici e i docenti andrebbero valutati? Tu cosa ne pensi?

Il corso di preparazione al concorso per Dirigente Tecnico

Per prepararti al concorso per Dirigente Tecnico, segui il corso DIRIGENTE TECNICO MIUR, articolato in 12 moduli fruibili on line 24 ore su 24 sulla piattaforma e-learning di MeB Formazione.

Altri corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25