Concorso dirigenti scolastici 2023, requisiti per partecipare e come presentare la domanda – DIRETTA ore 16,00

Concorso dirigenti scolastici 2023, requisiti per partecipare e come presentare la domanda...

Dal 19 dicembre, è online il bando che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici. I posti previsti dal bando sono 587.

La scadenza per presentare la domanda, dal 19 dicembre, è fissata al 17 gennaio 2024. L’apertura delle candidature è fissata al 19 dicembre 2023.

Il concorso si articola in una prova preselettiva, in uno scritto, un orale e nella valutazione dei titoli.

Al concorso – che prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati – potrà partecipare il personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti disponibili saranno ripartiti tra le regioni tenendo conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio.

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre è stato pubblicato il Regolamento del concorso per dirigenti scolastici.

Si tratta del decreto 194 del 13 ottobre 2022 entrato in vigore il 6 gennaio.

Perché partecipare al concorso? Come è stato determinato il numero dei posti a concorso? Sono molti o pochi? Quali sono i requisiti occorrenti per la partecipazione? Quali sono le caratteristiche delle prove (preselettiva, scritta e orale)?

