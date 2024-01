Concorso dirigenti scolastici, il punto sulle domande. I ricorsi degli esclusi per partecipare – DIRETTA ore 14,30

Il mese di gennaio appena iniziato porta con sè molte scadenze importanti relative ai prossimi concorsi.

Dopo la scadenza del termine per presentare la domanda per le due procedure concorsuali per docenti, il 17 gennaio è fissata la scadenza per l’inoltro dell’istanza per il concorso per dirigente scolastico.

Il Ministero ha pubblicato il bando per il che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici. I posti disponibili sono 587.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari a 15 euro. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, alle ore 14,30, faremo il punto sulle domande e parleremo delle categorie di esclusi e dei ricorsi per partecipare. Ospiti l’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo e di normativa scolastica Lucio Ficara. Diretta visibile come di consueto sui social della Tecnica della Scuola, Facebook e YouTube.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.