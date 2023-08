Concorso dirigenti scolastici, possono fare la prova i bocciati, ma non chi era assente per malattia. La mia ingiustizia

Sono un partecipante al concorso per dirigenti scolastici bandito nel novembre 2017. Ho superato in data 23 Luglio 2018 la prova preselettiva con punteggio 84,4 in Campania. Dovevo partecipare alla prova scritta il 18 Ottobre 2018, ma il 16 Ottobre 2018 mi sono ammalato e la malattia si è protratta fino al 27 Ottobre 2018. Quindi non ho potuto sostenere la prova scritta. Ho chiesto tramite avvocati di poter svolgere una prova suppletiva, che a tutti è stata concessa tranne a me. Adesso è stata fornita l’opportunità ai bocciati di fare un corso-concorso.

Mi chiedo se questa è giustizia. Un candidato che ha superato la preselettiva non può fare la prova scritta perché il bando afferma che chi era assente per qualsiasi motivo non può recuperare violando il diritto alla salute previsto dalla Costituzione Italiana, e poi si concede a candidati che non hanno superato la prova scritta e/o orale di rifarle. Dovrebbero concedere anche a candidati come il sottoscritto, che hanno superato la prova preselettiva e non hanno potuto sostenere la prova scritta, di accedere al corso-concorso e fare prove scritte e orali.

Raffaele Parretta