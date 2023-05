Concorso dirigenti scolastici ricorrenti, arriva per il 15 maggio l’informativa ai sindacati su procedura riservata

Concorso dirigenti scolastici ricorrenti, arriva per il 15 maggio l’informativa ai sindacati...

Le organizzazioni sindacali sono state invitate a partecipare ad una riunione che si terrà al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sia in forma di videoconferenza e sia in presenza, il giorno 15 maggio 2023 alle ore 14,30 cper essere informati su due punti molto interessanti e riguardanti i dirigenti scolastici o gli aspiranti dirigenti scolastici:

Decreto ministeriale recante modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della

relativa prova di finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29

dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14;

relativa prova di finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14; Direttiva recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici.

Le novità per il concorso riservato per dirigenti scolastici

È utile ricordare che le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici resterà valida fino all’anno scolastico 2025/2026.

Ci sarebbe dovuto essere un decreto del Ministro dell’istruzione in cui sarebbero dovute essere definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, a cui sono ammessi i partecipanti al concorso indetto con DDG 1259/17, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 198/98:

abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale di tale concorso.

Ricordiamo che per partecipare al corso intensivo di formazione occorrono i seguenti requisiti di accesso

per i soggetti di cui alla lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa

per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10

Coloro che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 1259/17 e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti.

L’informativa ai sindacati del 15 maggio ha proprio lo scopo di dare con precisione i dettagli della procedura concorsuale e i tempi della stessa.