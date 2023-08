Concorso dirigenti scolastici riservato ricorrenti 2017, pubblicato decreto: ridotto il programma d’esame, come prepararsi

Finalmente lo scorso giugno è stato emanato il decreto previsto dalla legge n° 14 del 24 febbraio 2023 entrata in vigore il 29 febbraio 2023 che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno svolto il concorso nel 2017 e hanno presentato ricorso. Il decreto è stato qualche giorno fa pubblicato anche sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito.

Secondo quanto c’è scritto nel decreto ministeriale, è stato ridotto il programma d’esame. In particolare, non bisognerà prepararsi sulle seguenti aree tematiche, presenti invece nel decreto 3 agosto 2017, n. 138:

Modalita’ di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realta’ delle istituzioni scolastiche ed educative statali (Punto b);

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici (Punto f);

Sistemi educativi dell’Unione Europea (Punto i).

Resta da vedere se ciò avverrà anche per quanto riguarda il concorso per dirigenti scolastici ordinario, il cui bando dovrebbe uscire a breve.

SCARICA IL DECRETO

