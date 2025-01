Concorso docenti 2024, ammessi con riserva gli iscritti ai percorsi di 30 e 60 CFU, come e quando sarà possibile scioglierla

Al secondo concorso PNRR per il reclutamento dei docenti su posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado hanno potuto presentare domanda per partecipare alla procedura selettiva, i candidati che alla data del 30 dicembre del 2024 erano in possesso oltre alla laurea di accesso alla classe di concorso richiesta:

• Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso

• Almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (escluso l’anno in corso);

• 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

• 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale;

• ITP: abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o solo il diploma per la specifica classe di concorso.

Possono partecipare con riserva

• Coloro che, entro il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, (30 dicembre 2024) risultino comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale per il conseguimento del titolo abilitante e che non abbia ancora concluso l’acquisizione dei 30/60 CFU/CFA;

• Coloro che, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente, iscritti per l’anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.

Quando sarà possibile sciogliere la riserva

Il bando nel disporre la partecipazione con riserva per gli iscritti ai percorsi di formazione iniziale per il conseguimento dei 30 o 60 CFU fissa la data del 30 giugno del 2025 entro la quale è possibile sciogliere la riserva. In merito sarà cura del Ministro dell’Istruzione e del Merito poco prima o subito dopo la suddetta data, emanare una disposizione in merito con la quale indicherà la procedura e i tempi entro cui dovrà essere sciolta la riserva, pena la decadenza dalla graduatoria.

Modalità per lo scioglimento della riserva

Il bando non dice come sciogliere la riserva, ma con un margine di certezza possiamo affermare che la procedura per sciogliere la riserva, ricalcherà quella messa in atto nel luglio del 2024 per accedere alle GPS che prevedeva, l’accesso al portale https://www.inpa.gov.it/ con le credenziali SPID o CIE dopo essersi abilitato al servizio istanze on line del Ministero dell’Istruzione e del Merito.