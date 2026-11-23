I nuovi concorsi docenti prevederanno la possibilità di partecipare con riserva per alcune categorie di aspiranti che non hanno ancora completato il percorso necessario per conseguire il titolo richiesto.
È quanto emerge dagli schemi dei bandi illustrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito il 23 novembre 2026.
Per la scuola secondaria potranno partecipare con riserva gli iscritti ai percorsi abilitanti relativi all’anno accademico 2025/2026.
Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria sarà invece consentita la partecipazione con riserva agli iscritti ai percorsi di specializzazione, purché già in possesso del titolo abilitante richiesto per il relativo grado scolastico.
Secondo quanto previsto dagli schemi presentati, i candidati dovranno:
Lo scioglimento della riserva sarà necessario per proseguire nella procedura concorsuale: fino a quel momento, infatti, i candidati non potranno accedere alla prova orale.
Le date dovranno essere confermate con la pubblicazione ufficiale dei bandi e delle relative disposizioni operative.