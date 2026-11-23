Dopo l’informativa del ministero ai sindacati su un possibile bando imminente per l’accesso all’insegnamento, la Cisl Scuola ha chiesto l’apertura di un confronto e un incontro politico con il ministro dell’Istruzione e del Merito. La richiesta è di non procedere alla pubblicazione del concorso.

La norma del decreto 170

Il punto di partenza, spiega la segretaria generale Ivana Barbacci, è la norma approvata la scorsa settimana dal Senato in sede di conversione del DL 170. Dall’anno scolastico 2027/2028 prevede la possibilità di assunzioni in ruolo dalla prima fascia delle Gps anche sui posti comuni, oltre che su quelli di sostegno, come già avviene da qualche anno.

Il rischio: posti che non ci sono

Perché la novità funzioni, sottolinea Barbacci, “occorre fare in modo che ci siano posti disponibili per le assunzioni da GPS”. Bandire ora un nuovo concorso, dopo i tanti banditi a ripetizione negli ultimi anni, “rischia di vanificare la disponibilità di posti” nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni.

Il doppio canale

La Cisl Scuola chiede dunque di aprire subito un confronto per un approfondimento più complessivo. Il doppio canale, sostenuto da anni come soluzione “più equilibrata e opportuna” per il reclutamento degli insegnanti, conclude Barbacci, “deve poter funzionare pienamente già dalle prossime assunzioni”.