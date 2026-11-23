Chiara Ferragni, il cui documentario su Netflix, dal titolo “Chiara“, è uscito oggi, 23 novembre, ha parlato della sua esperienza a scuola in occasione della sua visita al liceo che ha frequentato, il Daniele Manin di Cremona, la sua città natale, come mostrato nella serie The Ferragnez.

Com’è noto, Ferragni ha studiato giurisprudenza alla Bocconi di Milano, senza mai conseguire la laurea. Il suo titolo di studio, quindi, è la maturità classica.

Come andava la Ferragni a scuola?

“Tornare al mio vecchio liceo mi ha fatto tanto piacere”, ha detto la Ferragni, commossa, che ha percorso i corridoi dell’istituto fino alla sua classe insieme ad un suo amico storico ed ex compagno di classe. Qui ha raccontato un aneddoto relativo ad un suo tentativo di copiare una versione durante una prova di latino.

Poi la Ferragni è stata accolta da due suoi ex docenti, che hanno ricordato insieme a lei alcuni momenti: “Vedere i miei prof è stato bellissimo. Mi è sembrato come se il tempo si fosse fermato”, ha detto la moglie di Fedez.

“Tu eri bravissima in inglese”, le ha detto uno dei due prof. “Io ero per studiare il minimo possibile”, ha detto l’influencer. I quattro hanno poi sfogliato vecchi compiti in classe. “Già eri ottimista. C’era un tema su Leopardi e ti ho dato anche una sufficienza ma alla fine del pensiero leopardiano non c’era nulla”, ha scherzato uno dei due docenti davanti ad una Chiara Ferragni davvero emozionata.

Lo studio è sempre necessario

Ci siamo soffermati molto sul modello educativo fornito dalla Ferragni, che in un video di scuse ha parlato di “errori di comunicazione” ed ha annunciato di aver intenzione di donare un milione di euro in beneficienza, come se gli errori potessero essere cancellati con i soldi.

Una docente, Elvira Fisichella, si è concentrata su un altro aspetto interessante. Fare l’influencer ed evitare di proseguire gli studi può essere davvero un obiettivo da raggiungere? Secondo l’insegnante il caso Ferragni dimostra che si tratta di un mestiere “effimero”, fondato su basi fragili, che non sono certamente quelle che può fornire una solida preparazione culturale.

Ecco le sue parole, pubblicate nel 2024 su Voce della Scuola: “Se c’è qualcosa di buono nella vicenda beneficenza/Ferragni è la conferma della caducità della professione di influencer”, ha esordito.

Ecco il suo pensiero: “Per noi che facciamo scuola, ancor più della cronaca è il messaggio che questo episodio ci sprona a diffondere fra i giovanissimi, che troppo spesso ripetono quanto sia inutile studiare questa o quella materia in base a cosa gli servirà realmente nella vita, considerato che molti hanno come modello proprio persone come Chiara Ferragni o qualche TikToker altrettanto famoso. Non c’è docente, specialmente alle superiori, che non si sia imbattuto in affermazioni come: ‘che studiamo a fare se poi basta andare su TikTok per fare soldi?‘. La vicenda di questi giorni fornisce un nuovo tassello importante su cui fare leva, che riguarda finanche i pochissimi ‘fortunati’ che riescono ad arricchirsi creando contenuti sui social, con particolare riguardo proprio alla durata del loro successo che, così come avviene per un cantante o per un attore, può cambiare o addirittura finire in un momento”.

“La Ferragni va ringraziata proprio da chi deve educare le nuove generazioni, perché ci ha fornito un chiaro esempio di fragilità umana, a cui solo studio, cultura e valori sani possono fare da paracadute”, ha concluso la Fisichella.