L’intelligenza artificiale è ormai il nostro nuovo compagno di banco. Sempre disponibile, apparentemente preparatissima, pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Ma se può aiutarci a studiare, scrivere, ragionare e persino scegliere, che ne sarà della nostra autonomia di pensiero? Ne ha parlato, nel corso del secondo incontro di Educazione Civica in diretta, Susanna Sancassani, Managing Director di METID – Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica del Politecnico di Milano e una delle voci più originali oggi in Italia sull’intelligenza artificiale.

Come un cittadino critico deve affrontare, imparare a gestire l’intelligenza artificiale e come ogni studente e studentessa può e deve comportarsi con quella che abbiamo chiamato compagno di banco. Le due cose sono distinte o in realtà si tratta di due facce della stessa medaglia?

“Sono assolutamente due facce della stessa medaglia. Nel senso che già il modo in cui utilizziamo l’intelligenza artificiale per studiare è di fatto un modo di esercitare la nostra cittadinanza. Capiamo perché. Sapere qualcosa, riuscire a ricordarsi un’informazione e capirla, interpretarla, connettere alle altre e utilizzarla per cambiare qualcosa nel contesto in cui viviamo, non sono la stessa cosa. Cioè, sapere significa avere a disposizione informazione e conoscenze. Capire invece significa essere in grado di collegarle, interpretarle, metterle anche in discussione, farle evolvere e utilizzarle per affrontare i problemi”.

“Noi oggi possiamo avere accesso a una quantità straordinaria di sapere, abbiamo la possibilità di memorizzarlo, quindi conservarne la traccia biologica, oppure semplicemente di utilizzarlo facendo delle domande all’intelligenza artificiale. Ma questo non significa automaticamente comprendere meglio il mondo. E qui vorrei introdurre anche un altro concetto, il concetto della fiducia. Se non comprendiamo quello che leggiamo, quello che avviene nel mondo, le notizie che ci arrivano, come possiamo prendere una posizione rispetto a questo? Come possiamo stabilire chi merita la nostra fiducia? Come possiamo anche riconoscere chi cerca di manipolarci, che come sapete non è affatto raro? Quindi la comprensione è ciò che ci permette di scegliere a chi dare fiducia, su quali basi e fino a che punto. Utilizzare l’intelligenza artificiale per sviluppare la mia capacità di comprendere e valutare è una scelta estremamente positiva per lo sviluppo delle mie abilità di cittadinanza”.

Intelligenza artificiale controllata? Chi la controlla basta che si autocontrolli?

“Noi ci possiamo affidare a una tecnologia, ma quando si tratta di fiducia, il fatto di fidarsi riguarda le persone, no? Se uno strumento non funziona ci delude, non è che ci tradisce.

Se una persona da cui ci aspettavamo un comportamento benevolo, invece ha un comportamento malevolo nei nostri confronti, ci sentiamo traditi. Secondo me le regole hanno a che fare con l’affidabilità, cioè il fatto di mettere dei vincoli a chi offre questi strumenti, perché questi strumenti abbiano tutta una serie di caratteristiche di affidabilità e in particolare perché non ci nuociano.

Quindi questa parte della dell’affidabilità degli strumenti e del fatto che non diventino nocivi, per esempio gli strumenti intelligenza artificiale hanno i famosi garrail, no?

Se io chiedo di spiegarmi come posso fare a suicidarmi, i principali modelli con cui vogliamo a che fare reagiscono subito dicendo “No, aspetta, ma se hai un problema, dovresti rivolgerti a qualcuno, non ti danno addirittura i numeri da chiamare. Cioè non ti assecondano in questo processo che si sa che per te può essere estremamente pericoloso. Cosa a che fare con le regole, mentre invece la fiducia non si può imporre per legge, nel senso che è l’educazione che deve metterci nelle condizioni di valutare l’affidabilità, quanto e quale posizione vogliamo prendere di fronte a un contenuto. E non riguarda solo il fatto di essere in grado di vedere se una cosa è vera o falsa, ma si tratta anche di essere in grado di comprendere come quella informazione va a agire sul mio mondo“.

IA come se fosse il tuo consulente psicologico, il tuo amico

“Questo è un aspetto estremamente delicato perché non metto in dubbio che in alcune situazioni l’intelligenza artificiale possa essere anche un interlocutore interessante per avere delle risposte, per farci aiutare ad analizzare una situazione. Però dobbiamo avere sempre molto chiara qual è la differenza tra la macchina e l’essere umano, nel senso che dell’essere umano ci possiamo fidare, possiamo valutare, grazie a tutte le interazioni che abbiamo avuto, se questa persona opera o no per il nostro bene e siamo in grado di valutare se effettivamente c’è un elemento di reciprocità, cioè noi ci fidiamo di lei e lei si fida di noi.

Questo con l’intelligenza artificiale non avviene, non c’è nessuna reciprocità. Lo scambio non trasforma, non corro rischi. Non c’è il pericolo che mi mandi a quel paese che invece c’è con un compagno. Ma questo non è un vantaggio, è una dimensione pericolosa”.