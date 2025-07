Concorso docenti di religione, prove scritte il 16 e il 17 luglio: ecco i quadri di riferimento

Con due avvisi del 19 giugno (Avviso n. 139411 e Avviso n. 139415 ) il Ministero ha comunicato le date delle prove scritte relative alle procedure concorsuali per titoli ed esami, finalizzate all’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica.

Calendario delle prove scritte

Le prove scritte si svolgeranno nelle seguenti date:

Scuola dell’infanzia e primaria : 16 luglio 2025 . Le operazioni di identificazione per i candidati inizieranno alle ore 8:00, e lo svolgimento della prova è previsto dalle ore 9:00 alle ore 10:40.

: . Le operazioni di identificazione per i candidati inizieranno alle ore 8:00, e lo svolgimento della prova è previsto dalle ore 9:00 alle ore 10:40. Scuola secondaria di primo e secondo grado: 17 luglio 2025. Anche in questo caso, le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00, e la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.

Come si svolge la prova scritta

La prova scritta computer-based ha la durata di 100 minuti.

È composta da cinquanta quesiti predisposti a livello nazionale dal Ministero, vertenti sul programma di cui all’Allegato 6 del bando, con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

I cinquanta quesiti sono così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

• dieci quesiti di ambito pedagogico;

• quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

• quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione.

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale.

A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data.

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta

Il Ministero ha anche pubblicato i quadri quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per entrambe le procedure.

INFANZIA E PRIMARIA

SECONDARIA DI I E II GRADO