Concorso docenti di religione, si parte: tutte le info – DIRETTA ore 17,30

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente il calendario delle prove scritte relative alle procedure concorsuali per titoli ed esami, finalizzate all’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica.

Le prove scritte si svolgeranno nelle seguenti date:

• Scuola dell’infanzia e primaria: La prova si terrà il giorno 16 luglio 2025. Le operazioni di identificazione per i candidati inizieranno alle ore 8:00, e lo svolgimento della prova è previsto dalle ore 9:00 alle ore 10:40.

• Scuola secondaria di primo e secondo grado: La prova è fissata per il giorno 17 luglio 2025. Anche in questo caso, le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00, e la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.

Concorso docenti di religione, 6195 domande inoltrate

Sono state in totale 6195 le domande inoltrate per la partecipazione al concorso ordinario per docenti di religione cattolica, il cui termine per presentare istanza era fissato allo scorso 4 dicembre. Il sindacato Cisl Scuola ha elaborato dei dati relativi al rapporto tra posti disponibili e domande inoltrate.

In particolare, per il settore infanzia/primaria, a fronte di un totale di 927 posti messi a concorso sono state inoltrate 2749 domande. Per la secondaria di 1° e 2° grado, invece, le domande presentate sono 3446, a fronte di 1001 posti.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma cosa succederà adesso? Quale prospettiva lavorativa dopo il concorso? Quali novità ci sono? Ne parliamo oggi, 14 luglio, nel corso della diretta della Tecnica risponde live alle ore 17,30. Ospiti Carmelo Mirisola, docente universitario e responsabile Anief IRC, Michele Manzo, coordinatore regionale Idr Lazio, e Barbara Condorelli, Direttrice Coordinamento regionale per l'IRC.

