Concorso docenti PNNR 3, numero domande presentate: per alcune classi di concorso secondaria disposte ulteriori aggregazioni territoriali delle procedure

Il MIM ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 3287 del 3 novembre 2025, concernente l’aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.

Infatti, in considerazione del numero delle istanze presentate ai fini della partecipazione al concorso, il MIM ha disposto ulteriori aggregazioni finalizzate all’individuazione degli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle singole procedure concorsuali.

Le aggregazioni riguardano le seguenti classi di concorso:

A020 FISICA

A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

AS2D LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)

BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)

