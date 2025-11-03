Concorso docenti PNNR 3, numero domande presentate: per alcune classi di concorso secondaria disposte ulteriori aggregazioni territoriali delle procedure

Il MIM ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 3287 del 3 novembre 2025, concernente l’aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.
Infatti, in considerazione del numero delle istanze presentate ai fini della partecipazione al concorso, il MIM ha disposto ulteriori aggregazioni finalizzate all’individuazione degli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle singole procedure concorsuali.
Le aggregazioni riguardano le seguenti classi di concorso:
- A020 FISICA
- A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA
- A026 MATEMATICA
- A027 MATEMATICA E FISICA
- A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
- A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
- A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
- A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
- A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
- AS2D LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)
- BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
- BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)