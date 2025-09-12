Concorso docenti PNRR 3: avviato il censimento delle aule per le prove concorsuali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota dell’11 settembre 2025, ha dato corso alle procedure previste per bandire il concorso PNRR 3 entro il 31 dicembre del 2025, avviando il censimento e collaudo delle aule informatiche per le prove concorsuali per il reclutamento dei docenti su posti comuni e di sostegno nella scuola di ogni ordine e grado.

Tempi previsti

La nota del Ministeriale, al fine di procedere al censimento delle aule ha disposto una piattaforma alla quale è possibile accedere attraverso il link https://prove.concorsi.istruzione.it/ dal 15 settembre al 6 ottobre 2025.

Chi può accedere

Alla piattaforma, con il compito di raccogliere le informazioni concernenti la capienza e le caratteristiche di ogni singola aula, possono accedere:

• I Referenti tecnici regionali, designati dal Direttore generale o dal Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico regionale di appartenenza, tramite SPID;

• I Responsabili d’Istituto utilizzando seguendo le indicazioni fornite dal sistema.

• I Responsabili tecnici d’aula, designati dai Dirigenti scolastici, accederanno alla piattaforma tramite SPID.

Compiti delle scuole

Sarà compito delle singole scuole individuare e designare, per ogni aula, due responsabili tecnici per la gestione delle prove concorsuali, i quali avranno il dovere di collaudare le postazioni informatiche.

Compiti degli Uffici Scolastici Regionali

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, in quanto responsabile della procedura concorsuale, designerà con atto di nomina i propri Referenti tecnici regionali, chiamati a fornire il massimo supporto alle istituzioni scolastiche.