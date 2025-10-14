Concorso docenti PNRR 3, faq per chi ha superato le prove di un precedente concorso PNRR

Con due decreti del 9 ottobre scorso (D.D.G. n. 2938 e D.D.G. n. 2939) sono stati banditi i due concorsi PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di primo e secondo grado.

La scadenza per presentare la domanda è il 29 ottobre 2025.

Alcune FAQ pubblicate dal MIM forniscono indicazioni in merito ad una situazione particolare: la partecipazione dei candidati che hanno già sperato le prove di un precedente concorso.

Concorso infanzia e primaria

11. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?

R. No.

12. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?

R. Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

Concorso secondaria di primo e secondo grado

27. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?

R: No.

28. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?

R: Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.