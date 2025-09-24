Concorso docenti PNRR 3, chi è abilitato seguirà un iter diverso?

Nel pomeriggio di martedì 23 settembre, si è tenuta un’informativa sindacale nella quale i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito hanno dato alcuni importanti dettagli relativi al prossimo concorso docenti PNRR 3.

Sarà pubblicato entro ottobre/novembre 2025, il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 24 settembre, alle ore 11,30. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams.

Chi è abilitato farà un concorso diverso o seguirà un iter diverso?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “No, assolutamente no. Il concorso è lo stesso. Chi è abilitato non ha bisogno dei tre anni di servizio. Ci sarà una valutazione differente in base alla tabella (se si entra come abilitato o come laureato), ma il percorso, la prova scritta e la prova orale sono uguali”.

