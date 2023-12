Concorso docenti, ricorso per l’accesso dei docenti iscritti al Tfa sostegno VIII ciclo

Concorso docenti, ricorso per l’accesso dei docenti iscritti al Tfa sostegno VIII...

Com’è noto di recente è stato pubblicato il Bando di Concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola pubblica.

Tuttavia, dalla partecipazione al Bando sono stati ingiustamente esclusi i docenti iscritti al TFA Sostegno VIII ciclo e che non hanno ancora conseguito il titolo entro i termini di presentazione dalla domanda.

Pertanto, i docenti iscritti al TFA Sostegno VIII ciclo

Tale ingiusta esclusione non tiene conto del fatto che le tempistiche e la durata dei Corsi del TFA Sostegno VIII ciclo non possono impedire ai docenti di partecipare alla procedura concorsuale per i posti di sostegno.

Per tali ragioni, è possibile partecipare al ricorso per chiedere l’ammissione al Concorso dei docenti che non hanno ancora conseguito il titolo di sostegno ma che sono comunque iscritti ai Corsi del TFA Sostegno VIII Ciclo.

