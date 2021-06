Concorso docenti STEM, come si svolgerà?

Nella G.U. del 15 giugno 2021 sono state pubblicate le disposizioni che modificano il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso cosiddette STEM, vale a dire: A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze e A041 – Scienze e Tecnologie informatiche.

Il concorso consiste in una prova scritta consistente in 50 quesiti e della durata di 100 minuti, in una prova orale della durata di 45 minuti e di un’eventuale prova pratica.

Le prove scritte si svolgeranno nel mese di luglio, nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8, in turni mattutini e pomeridiani.

Dopo la valutazione delle prove scritta e orale, la commissione compila le graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/2022, se approvate entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato già stipulati. Se non approvate entro la suddetta data, sono usate per i successivi anni scolastici.

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.