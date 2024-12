Concorso Dsga 2024, ecco il bando: tutto quello che c’è da sapere – DIRETTA ore 17,00

Si è concluso nel pomeriggio del 4 dicembre l’incontro tra i sindacati e i vertici del MIM avente ad oggetto l’informativa sul bando di concorso per funzionario Elevate Qualificazioni con incarico da DSGA.

La pubblicazione del bando è prevista per il 13 dicembre, sul portale InPa. Le istanze potranno essere inoltrate solo per via telematica dalle ore 12:00 del 16 dicembre e fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025.

Le prove selettive si svolgeranno nel 2025 e le assunzioni sono previste settembre dello stesso anno.

Di tutte le informazioni utili, del bando in arrivo, dei posti, delle modalità e di tanto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 9 dicembre alle ore 17,00. Ospite la Dsga Ivana Serra.

Posti disponibili e prove d’esame e tempistica

Il concorso prevede 1.435 posti disponibili, pari alla metà di quelli stabiliti nel DPCM del 5 luglio, l’altra metà dei posti sono stati assegnati ai DSGA facenti funzione attraverso la procedura della mobilità verticale.

La bozza del bando prevede una prova scritta, da svolgersi entro fine febbraio, una prova orale da svolgersi entro fine aprile. A differenza del precedente bando non è prevista la prova preselettiva.

Viene aggiunto come requisito di accesso la CIAD (Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale) da conseguire entro l’assunzione a tempo indeterminato.

Le materie sulle quali verterà la selezione sono indicate nell’allegato B e sostanzialmente sono le stesse della precedente tornata concorsuale.

Requisiti per la partecipazione

Come si evince dal regolamento sarà possibile presentare la domanda in una sola regione. I posti disponibili per regione sono indicati nella sottostante tabella:

Per partecipare al concorso è necessario possedere la cittadinanza italiana, quella di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di uno Stato terzo, purché siano rispettate le condizioni stabilite dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, sono richiesti specifici titoli di studio indicati nell’Allegato A del bando.

Titoli di studio ammessi

Le lauree valide per partecipare al concorso sono indicate nell’allegato A. Non possono partecipare alla selezione i candidati in possesso della laurea triennale.