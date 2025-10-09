Concorso docenti PNRR, ne verranno banditi di nuovi?

Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando, secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di martedì 7 ottobre, dovrebbe uscire questa settimana.

Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

L’obiettivo categorico imposto è che le graduatorie siano pubblicate entro il 30 giugno 2026. Sui requisiti, sui posti, sulle prove, sulle graduatorie e su tutte le info utili abbiamo risposta durante la diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 8 ottobre. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Dopo questo concorso PNRR3, ogni quanto verranno banditi i nuovi concorsi?

Ecco le indicazioni del nostro esperto Salvatore Pappalardo: “Non c’è certezza riguardo ai concorsi futuri. Questo PNRR3 è l’ultimo concorso finanziato con fondi europei. L’impressione è che si dovrà aspettare molto tempo prima di vederne un altro. L’organizzazione di bandi futuri dipenderà dai fondi che verranno eventualmente stanziati nella Legge di Bilancio 2026. Attualmente, non c’è una necessità spasmodica di bandire nuovi concorsi, dato l’alto numero di docenti abilitati e idonei (dai concorsi 2018, 2020, PNRR1 e PNRR2) in attesa di immissione in ruolo”.

Le risposte della diretta

✅ (37:10) secondo le vostre stime, si prevedrà un minor numero di partecipanti rispetti al PNRR1 e 2, almeno in termini di rapporto tra candidati e posti messi a bando per cdc?

✅ (39:00) Con la laurea di scienze motorie , posso partecipare al concorso?

✅ (39:50) per il prossimo bando di concorso è preferibile scegliere una regione del nord, centro o sud Italia dove ci sono più o meno posti?

✅ (42:30) anche per infanzia e primaria si può fare domanda con tre anni di servizio? O serve la laurea in scienze della formazione?

✅ (44:20) Come faranno a sostenere il concorso quelli che si stanno preparando agli esami di abilitazione di novembre?

✅ (45:45) dopo tutte queste novità ci sarà la possibilità di lavorare con supplenze da GPS per chi ha già un po’ di punteggio?

✅ (48:00) la classe A66 è bandita?

✅ (49:00) Sappiamo qualcosa riguardo al numero dei posti e in quale regioni e rispettive classi di concorso? La domanda si presenta mediante istanze online?

✅ (50:10) gli attestati di formazione rilasciati dal MIM possono essere dichiarati come titoli culturali?

✅ (50:20) I tre anni di servizio devono essere svolti nelle scuole pubbliche o anche nelle paritarie?

✅ (51:00) Quale sarà il punteggio di idoneità dei precedenti concorsi per le cdc accorpate, visti i pasticci degli USR nel PNRR2?