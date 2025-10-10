Concorso docenti PNRR 3 bando, come presentare la domanda

È uscito il bando per il Concorso docenti Pnrr 3. Come anticipato da fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di martedì 7 ottobre, esso prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

L’obiettivo categorico imposto è che le graduatorie siano pubblicate entro il 30 giugno 2026. Sui requisiti, sui posti, sulle prove, sulle graduatorie e su tutte le info utili abbiamo risposta durante la diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 8 ottobre. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Come presentare la domanda?

Ecco le indicazioni del nostro esperto Lucio Ficara.

La domanda deve essere presentata attraverso una piattaforma specifica per i concorsi a cattedra, alla quale si accede utilizzando lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si può accedere tramite il sito Istanze Online (il canale più diretto per i docenti) o dal sito governativo impa.gov.it.

Fasi di compilazione:

1. Scelta della Regione: La prima fase richiede la scelta della regione in cui si desidera concorrere. Questa scelta è fondamentale, in quanto pregiudica la regione in cui si entrerà in ruolo in caso di vincita, ed è opportuno ponderarla in base alla logistica e al numero di posti a bando (consultando l’allegato del bando).

2. Titoli di Accesso (Sezione A): Inserimento dei titoli richiesti per l’accesso (come laurea magistrale con CFU integrativi, abilitazione, o laurea più 3 anni di servizio).

3. Titoli Culturali (Sezione B): Dichiarazione di titoli culturali come dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento, o l’aver superato prove scritte e orali di precedenti concorsi (che vale 12,50 punti).

4. Anni di Servizio (Sezione C): Dichiarazione degli anni di servizio (completati, non in corso). La somma dei titoli culturali e di servizio non può superare il limite massimo di 50 punti

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (37:10) secondo le vostre stime, si prevedrà un minor numero di partecipanti rispetti al PNRR1 e 2, almeno in termini di rapporto tra candidati e posti messi a bando per cdc?

✅ (39:00) Con la laurea di scienze motorie , posso partecipare al concorso?

✅ (39:50) per il prossimo bando di concorso è preferibile scegliere una regione del nord, centro o sud Italia dove ci sono più o meno posti?

✅ (42:30) anche per infanzia e primaria si può fare domanda con tre anni di servizio? O serve la laurea in scienze della formazione?

✅ (44:20) Come faranno a sostenere il concorso quelli che si stanno preparando agli esami di abilitazione di novembre?

✅ (45:45) dopo tutte queste novità ci sarà la possibilità di lavorare con supplenze da GPS per chi ha già un po’ di punteggio?

✅ (48:00) la classe A66 è bandita?

✅ (49:00) Sappiamo qualcosa riguardo al numero dei posti e in quale regioni e rispettive classi di concorso? La domanda si presenta mediante istanze online?

✅ (50:10) gli attestati di formazione rilasciati dal MIM possono essere dichiarati come titoli culturali?

✅ (50:20) I tre anni di servizio devono essere svolti nelle scuole pubbliche o anche nelle paritarie?

✅ (51:00) Quale sarà il punteggio di idoneità dei precedenti concorsi per le cdc accorpate, visti i pasticci degli USR nel PNRR2?