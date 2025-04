Concorso DSGA, prova orale: come si svolgerà, griglia di valutazione e gli avvisi degli USR con le lettere estratte

Lo scorso 10 aprile si è svolta la prova scritta del concorso DSGA.

Alla prova hanno partecipato 7.983 candidati, ripartiti presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura.

Accedono alla prova orale i candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 42/60, che sono sono 2.162.

Prova orale

La prova orale consiste in:

a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti.

Griglia di valutazione

In proposito il MIM ha pubblicato la griglia di valutazione, comune a livello nazionale, contenente i parametri finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre che le conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua straniera.

SCARICA LA GRIGLIA

Gli avvisi degli USR

Gli Uffici scolastici regionali stanno comunicandoi la lettera estratta per l’avvio degli orali. Di seguito gli avvisi pubblicati.

Abruzzo – estrazione lettera il 24 aprile alle ore 11 – AVVISO

Basilicata – in attesa di pubblicazione

Calabria – pagina USR

Campania – pagina USR

Emilia-Romagna – pagina USR

Friuli Venezia Giulia – lettera estratta O – AVVISO

Lazio – lettera estratta R – AVVISO

Liguria – pagina USR

Lombardia – lettera estratta Q – AVVISO

Marche – Avviso sulle modalità di accesso all’elaborato della prova scritta e per la visione del relativo punteggio rivolto ai candidati ammessi a sostenere la prova orale – Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale

Molise – pagina USR

Piemonte – le operazioni di estrazione della lettera cognome per inizio delle prove orali avranno luogo, in seduta pubblica il giorno 30 aprile 2025 alle ore 15.00 – AVVISO

Puglia – lettera estratta P – I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso – AVVISO

Sardegna – lettera estratta H – AVVISO

Sicilia – estrazione della lettera il 28 aprile alle ore 17 – AVVISO

Toscana – lettera estratta D – AVVISO

Umbria – lettera estratta N – AVVISO

Veneto – lettera estratta Q – AVVISO

