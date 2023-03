Concorso educazione motoria. In attesa del bando che dovrebbe avvenire nel 2023, cosa conoscere

Nel dicembre del 2021 la legge finanziaria per il 2022 annunciava l’introduzione nella scuola primaria della figura del docente di educazione motoria, con l’obiettivo di promuovere negli studenti comportamenti e stili di vita funzionali a una sana crescita, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona umana.

Classi interessate

La riforma che interessa le classi quarte e quinte, se nell’anno scolastico 2022/2023 è stata avviata per le sole classi quinte e con contratti a tempo determinato nel 2023/2024 dovrebbe essere avviata anche per le classi IV e quindi dovrebbe rappresentare l’anno buono per bandire il concorso.

Bando concorso

Nella speranza che il bando possa essere emanato al più presto, potranno partecipare alla procedura, tranne diversa indicazione ministeriali, i candidati in possesso, oltre ai 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di uno dei seguenti titoli:

laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»;

laurea magistrale nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;

laurea magistrale nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»;

uno dei titoli equiparati ai diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche ai sensi del decreto ministeriale del 9 luglio 2009.

Procedura prevista

La procedura concorsuale prevede una prova scritta della durata di 100 minuti, strutturata in 50 quesiti a risposta multipla di cui una sola corretta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Prova scritta

La prova scritta consistente in una prova a quiz a risposta chiusa su computer based sarà articolata su:

argomenti concernenti i nuclei temi disciplinari previsti nelle classi di concorso A-48 e a 49 ;

previsti nelle ; conoscenza della lingua inglese a l livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

l livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Prova orale

La prova orale, secondo gli schemi dei concorsi già effettuati, dovrebbe consistere nell’esposizione di una lezione su un argomento estratto a sorte da ogni singolo candidato 24 ore prima della data fissata per il colloquio, durante il quale la commissione dovrebbe accertare la preparazione del candidato non solo nella disciplina d’insegnamento, nella funzione docente e nella legislazione scolastica, ma anche la capacità di saper programmare interventi didattici.

Equiparazione docenti

I candidati che superano le prove e sono nominati in ruolo saranno equiparati ai docenti che operano nella scuola primaria sia giuridicamente sia economicamente, gli stessi non potranno essere impegnati in altri insegnamenti.

Durata graduatorie

I candidati che superano le prove concorsuali saranno graduati in relazione alle prove e ai titoli previsti dal relativo bando. Le suddette graduatorie avranno validità annuale e non avranno alcuna efficacia con l’approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

Orario d’insegnamento

L’orario d’insegnamento per l’educazione motoria resta di due ore settimanali per classe che saranno aggiunte all’orario delle attività didattiche per le classi a tempo normale, mentre per le classi a tempo pieno l’orario rimane invariato considerato che l’attività può essere svolta in compresenza.