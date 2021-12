Concorso infanzia e primaria, ecco i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale

Concorso infanzia e primaria, ecco i quadri di riferimento per la valutazione...

Si sono concluse il 21 dicembre scorso le prove scritte del concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e per la primaria, per posti comuni e posti di sostegno.

Come comunicato dal MI, agli scritti hanno partecipato 52.351 candidate e candidati (pari al 48,9% delle presenze previste), con un’età media di 40 anni. All’orale è stato ammesso il 60,8% dei partecipanti allo scritto: si tratta di 31.849 persone, fra candidate e candidati, con un’età media di 37 anni.

La prova orale avrà una durata massima di 30 minuti e consiste nella progettazione di un’attività didatticae valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese (livello B2). Per i posti di sostegno, si valuta anche la didattica speciale.

Alla conclusione della prova, verranno assegnati in totale massimo 100 punti. La prova è superata con il punteggio di almeno 70/100.

Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale

Il Ministero ha pubblicato 4 documenti concernenti la valutazione della procva orale: