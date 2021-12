Concorso infanzia e primaria, istruzioni per la prova scritta e video tutorial per i candidati

Come sappiamo, le prove scritte del concorso ordinario per docenti della scuola dell’infanzia e primaria si svolgeranno prima di Natale, nel periodo compreso dal 13 al 21 dicembre.

Nel dettaglio, questo è il calendario:

Con riferimento allo svolgimento delle prove scritte, il MI ha pubblicato un documento, contenete le istruzioni operative utili per i candidati.

Il documento spiega nel dettaglio come avverranno le operazioni di riconoscimento e come si svolgerà nel dettaglio la prova, che, ricordiamo, è computer based.

Il giorno dell’esame

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame.

Dovranno anche compilare un’autodichiarazione, in cui sottoscrivono l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid e di non essere sottoposti a misure di quarantena.

Conclusione della prova

Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova (100 minuti) sia terminato. Nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.

Al termine della prova, il candidato sarà tenuto a rimanere presso la propria postazione e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione.

Dopo che i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti e caricati, questi ultimi controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita e potranno, pertanto, allontanarsi dall’aula.

I candidati non devono lasciare l’aula fino a quando non sono stati caricati tutti i file .bac e non hanno controfirmato il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita.

Svolgimento in sicurezza

Le prove si svolgeranno nel rispetto del protocollo di sicurezza già previsto per le prove del concorso STEM, con alcune precisazioni: l’obbligo di presentare il certificato vaccinale e/o il referto di un test antigenico rapido o molecolare è sostituto dall’obbligo di presentare la Certificazione verde Covid-19.