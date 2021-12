Concorso infanzia e primaria. Quando le prove orali?

Sono state appena ultimate le prove scritte del concorso per la scuola dell’infanzia e stanno per avviarsi quelle della scuola primaria che dovrebbero concludersi il 21 dicembre 2021.

Chi comunica la data della prova orale

In attesa di conoscere i risultati ufficiali di quanti hanno superato la prova scritta, tutti i candidati che hanno ottenuto la votazione minima di 70/100 riceveranno dal competente USR comunicazione esclusivamente per mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

Quando sarà la prova orale?

Secondo quando indicato dall’art. 11 comma 8 del decreto 498 del 2020 le prove previste dalla procedura concorsuale non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, si presume quindi che le prove orali dovrebbero iniziare intorno al 20 gennaio.

Tempi per la prova orale

I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi nelle rispettive sedi assegnate 24 ore prima per estrarre la traccia sulla quale svolgere la prova.

Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

