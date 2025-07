Concorso insegnanti di religione, a settembre saranno occupati anche i posti dei pensionamenti? Rispondono gli esperti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente il calendario delle prove scritte relative alle procedure concorsuali per titoli ed esami, finalizzate all’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica.

A settembre saranno occupati anche i posti dei pensionamenti oltre al concorso straordinario? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 23 giugno, gli esperti Carmelo Mirisola, docente universitario e responsabile Anief IRC e Michele Manzo, coordinatore regionale Idr Lazio

Mirisola: “Purtroppo no, ho chiesto anche all’Usr Sicilia se esisteva questa possibilità di includere i pensionamenti, ha detto di no perché il MEF ha autorizzato quel numero di posti, anche se mi sorge un dubbio, che i pensionamenti dell’anno scorso e quelli di quest’anno, dopo questa fase di immissione in ruolo sarebbero tanti, cioè tutti questi nell’anno scolastico 2027 dovrebbero a mio parere seguire il turnover, cioè essere ammessi se il MEF autorizza la spesa”.

Manzo: “Confermo, i pensionamenti non possono andare a settembre perché non sono ancora sicuri al 100% e non sono stati calcolati nell’organico che è servito per calcolare a sua volta il 70% dei posti disponibili che sono andati allo straordinario e il 30 che sono andati all’ordinario, quindi sarà sull’organico dell’anno prossimo che è appena stato calcolato dal Ministero la settimana scorsa, quindi all’interno di questo nuovo organico per il 25-26 meno sottratti i posti che saranno occupati dagli attuali docenti di ruolo più quelli che entreranno in ruolo a settembre dallo straordinario e quelli che eventualmente ente entreranno durante l’anno 25-26 dall’ordinario e allora la differenza andrà l’anno prossimo, ma non può entrare quest’anno perché i posti di quest’anno sono stati calcolati su un organico compresi gli attuali, cioè i futuri pensionati di settembre, ecco è impossibile”.