Concorso ordinario infanzia e primaria al via, prove scritte dal 13 al 21 dicembre. Ecco il bando

Concorso ordinario infanzia e primaria al via, prove scritte dal 13 al...

Ormai il concorso ordinario di infanzia e primaria è proprio ai nastri di partenza, già trapelano le date delle prove scritte. Dal 13 al 21 dicembre le date per i vari turni del test a risposte multiple da svolgersi in modalità computer based.

Il nuovo bando in Gazzetta Ufficiale

Le disposizioni modificative del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria sono state ufficializzate con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale di oggi, 23 novembre.

Ricordiamo che il decreto relativo alle modifiche sulla procedura concorsuale era stato già riportato sul nostro sito lo scorso 19 novembre.

Prova scritta computer based

Per quanto riguarda la prova scritta, previsti 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Per la valutazione alla prova vengono assegnati massimo 100 punti, la prova è superata da chi consegue almeno 70/100 ed è suddivisa così:

Posti comuni , 40 quesiti volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;

, 40 quesiti volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia; Posti di sostegno, 40 quesiti inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

Per entrambe le procedure gli altri quesiti saranno così ripartiti:

Inglese : 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2;

: 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2; Tecnologie digitali: 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Prova orale 30 minuti

La durata massima della prova orale è di 30 minuti. Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 100 punti, ed è superata da chi consegue almeno 70/100.

La prova consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

La prova valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale

Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 50 punti.

Le graduatorie saranno predisposte con un numero di candidati pari al massimo al numero dei posti banditi. Il punteggio finale sarà espresso in duecentocinquantesimi.

