Concorso ordinario infanzia e primaria, domande per le commissioni entro il 7 gennaio

Mentre non si sa ancora quando potranno partire i concorsi ordinari per docenti, il Ministero ha avviato le procedure per la nomina dei commissari per il concorso ordinario per infanzia e primaria.

Con nota 39979 del 14 dicembre il MI ha comunicato che sono già disponibili su POLIS le istanze di partecipazione da presentare esclusivamente in via telematica.

Per farlo, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Il termine è giovedì 7 gennaio 2021.

Gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari potranno, negli stessi termini, presentare analoga istanza sulla piattaforma dedicata del sito CINECA, raggiungibile al link seguente: https://loginmiur.cineca.it