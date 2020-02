Concorso ordinario, le regole per partecipare. Le nostre FAQ

Molti nostri lettori, interessati al concorso ordinario, si stanno sottoponendo i loro dubbi.

Ecco le nostre risposte.

Per quante procedure concorsuali posso partecipare?

Per un massimo 4 procedure in una sola regione.

Quali?

Avendone i requisiti, per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado, per una classe di concorso, della scuola secondaria di secondo grado, per i posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e per i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

Posso partecipare oltre al concorso ordinario anche al concorso straordinario?

Sì, anche per la stessa classe di concorso.

Posso partecipare per una classe di concorso al concorso ordinario e per una classe di concorso diversa al concorso straordinario? Anche in un’altra regione?

La risposta è sì ad ambedue le domande.

Vorrei una sintesi complessiva delle diverse possibilità di partecipazione

Avendone i requisiti, ivi compreso il titolo di specializzazione, si può partecipare a 4 procedure concorsuali ordinarie in una regione, e a una procedura concorsuale straordinaria per una medesima o per un’altra classe di concorso, nella stessa o in altra regione.

Come sono tratti i docenti che hanno prestato servizio sul sostegno senza titolo di specializzazione?

I docenti che hanno il requisito di tre o più anni di servizio su posto di sostegno senza titolo tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/20 (articolo 1, comma 5 lettera a) e hanno almeno un anno di servizio tra quelli di cui alla lettera a) nella classe di concorso o tipogia di posto per cui si concorre, comma 5 lett. b) art.1 potranno partecipare al concorso straordinario.

Chi invece non ha il requisito dell’anno specifico di servizio di cui alla lettera b non potrà partecipare al concorso straordinario.

In sintesi.

Docente con tre anni di sostegno senza titolo lett.a) e 1 anno di servizio specifico per la classe di concorso o tipologia di posto lett.b) ha diritto a partecipare al concorso.

Docente con tre anni di sostegnosenza titolo lett.a) e senza il requisito dell’anno servizio per la classe di concorso o tipologia di posto per cui si concorre, lett.b non ha diritto a partecipare al concorso.

Che fine ha fatto la richiesta sindacale su questo punto?

La richiesta sindacale di aprire a tutti la partecipazione non é stata accolta.

La disposizione presente nel D.L. 126 del 29.10.2019, che non é derogabile, non permetterà la partecipazione al concorso straordinario a tutti quei docenti che in questi anni hanno prestato un servizio d’ insegnamento solo su posto di sostegno in mancanza di insegnanti specializzati e in mancanza di disponibilità di posto sulle classi di concorso.