Concorso ordinario, prepararsi alla prova orale: come costruire una lezione efficace in classe

Concorso ordinario, prepararsi alla prova orale: come costruire una lezione efficace in...

Il corso dal titolo Costruire una lezione efficace (esemplificazioni per le materie letterarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado) intende offrire ai docenti informazioni, idee, esemplificazioni e modelli applicativi su come strutturare una lezione didatticamente efficace in classe, tenendo conto delle costitutive differenze fra gli alunni. (VAI AL CORSO).

Si tratta di un tema di rilevanza centrale per qualunque docente voglia riflettere su come strutturare al meglio la propria lezione in classe. Esso risulta poi perfino urgente per chi sarà impegnato, di qui a breve, nella prova orale del concorso ordinario a cattedra, la quale prevede la progettazione di una attività didattica su un argomento e su aspetti contestuali scelti dalla Commissione. In questa prova, il candidato dovrà dimostrare infatti di essere in grado di progettare questa attività e di argomentare le varie scelte metodologiche che pensa di adottare.

La sfida che pone la progettazione e realizzazione di una lezione efficace parte dalla scelta degli elementi costitutivi sui quali puntare. Quanto spiegare? Con quale linguaggio o livello di ricorsività e ridondanza? Come introdurre al meglio, in base alle diversificate caratteristiche degli alunni, momenti laboratoriali, cooperativi, simulativi, esercitativi, ludici, riflessivi, costruttivi o di vero e proprio apprendimento situato? E come utilizzare la potentissima dimensione emotiva in tutto questo? Non da ultimo: come introdurre elementi di valutazione formativa durante la lezione, affinché si lavori sui processi di apprendimento degli alunni e si sviluppino le loro capacità metacognitive di autoriflessione e autoregolazione nell’affrontare i compiti di studio?

Sono quesiti centrali, dai quali occorre quindi partire se si vuole fare dell’ora di lezione uno strumento che faciliti effettivamente il percorso scolastico degli alunni e che susciti il più possibile in loro la passione per la conoscenza e per il percorso avventuroso (e pieno di insidie) della loro crescita personale.

Il corso

Il corso Costruire una lezione efficace è a cura di Giovanni Morello, in programma dal 19 aprile.