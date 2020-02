Concorso ordinario. Quali requisiti per partecipare, le nostre FAQ

Quali sono i requisiti per poter partecipare alla procedura concorsuale per la scuola secondaria?

Le nostre risposte alla FAQ dei lettori.

1) Sono già di ruolo, posso partecipare al concorso.

Sì, non c’è alcuna preclusione per i docenti già di ruolo.

2) Da docente di ruolo, devo possedere gli stessi titoli dei docenti precari?

Sì , gli stessi.

3) Sono già abilitato per la classe di concorso per la quale intendo concorrere, posso farlo?

Assolutamente sì, è questo un requisito di accesso, quello di essere abilitato per la classe di concorso per cui si concorre.

4) Sono un docente precario, ho il titolo di studio valido per partecipare alla classe di concorso richiesta, posso partecipare?

La risposta é no.

5) Perche?

Ti mancano i 24 crediti formativi universitari o accademici, dovresti conseguirli.

6) Sono abilitata per la scuola primaria, posso partecipare al concorso?

Sì ,se hai il titolo di studio valido per partecipare al concorso.

7) Ho bisogno dei 24 CFU?

In questo caso assolutamente no.

8) Sono una docente di ruolo abilitata e insegno nella scuola secondaria di primo grado , posso partecipare per una classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado in cui non sono abilitata?

Sì, se hai il titolo di studio valido, non ti occorrono i 24 CFU, in quanto già abilitata per altra classe di concorso

9) Sono un ITP precario , sto sentendo notizie contrastanti dai miei colleghi ITP di scuola, per partecipare al concorso ordinario servono i 24 CFU?

No, ti confermo che serve solo il diploma di scuola secondaria di secondo grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso. Non hai bisogno del possesso, dei 24 CFU.

10) Cosa significa ” con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del concorso”

Che per le classi di concorso esaurite non saranno banditi i concorsi.

11) Avendo i requisiti, posso partecipare al concorso speciale e ordinario per la stessa classe di concorso?

Assolutamente sì.

12) Vorrei concorrere anche su posto di sostegno, ma sto partecipando ancora al IV ciclo TFA a.a.2018/19. Posso farlo?

La risposta è sì. In pratica in sede di conversione in legge del DL 126 per voi c’e stata una derega, potete però partecipare con riserva al concorso, tale riserva però sarà sciolta positivamente nella misura in cui conseguirete il titolo entro il 15 luglio 2020.

13) Ho il titolo di sostegno per partecipare al concorso per il sostegno nella scuola secondaria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, inoltre ho i requisiti per partecipare al concorso per le classi di concorso. A quanti concorsi posso partecipare?

A quattro procedure concorsuali.