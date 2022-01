Concorso ordinario scuola secondaria ai nastri di partenza

Dopo l’avvio del concorso ordinario di scuola dell’infanzia e primaria, secondo le modifiche alla procedura introdotte dal Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021), con decreto dipartimentale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 gennaio è stato modificato anche il bando della procedura concorsuale ordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il bando di concorso del 2020

Il concorso ordinario era stato bandito con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, tuttavia, le disposizioni introdotte dal DL Sostegni-bis che ha sostituito la prova pre-selettiva e gli scritti con un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla, ha imposto di procedere alla modifica del bando per adeguarlo al nuovo meccanismo concorsuale.

Restano ferme le domande già presentate

Così come chiarito anche dallo stesso Dl 73/2021, la modifica del bando non comporta la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domanda di partecipazione, pertanto potrà partecipare a questo concorso ordinario soltanto chi ha presentato la relativa domanda nel 2020.

Unica eccezione per le discipline Stem

Il blocco delle domande si applica a tutte le classi di concorso fatta eccezione per le c.d. discipline Stem.

Pertanto, potranno presentare nuova domanda di partecipazione – secondo i termini e le modalità che verranno stabilite con apposito decreto – gli aspiranti per le classi di concorso A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche).

Per le predette classi di concorso con apposito decreto del MI e del MEF verranno anche rideterminati i posti messi a concorso in ragione dei posti vacanti e disponibili.

Il calendario delle prove

A questo punto per il concorso ordinario di scuola secondaria si attende solo l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per le classi di concorso Stem e la pubblicazione del calendario delle prove scritte.

E il concorso straordinario abilitante?

Nessuna notizia invece circa le sorti del concorso straordinario finalizzato al conseguimento dell’abilitazione.

Nonostante le sollecitazioni da più parte rivolte al Ministero, ad oggi non si ha alcuna notizia circa l’avvio della procedura speciale abilitante.