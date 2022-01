Concorso ordinario secondaria, domanda per far parte delle commissioni entro il 7 febbraio

Concorso ordinario secondaria, domanda per far parte delle commissioni entro il 7...

Con la pubblicazione del D.M. 326 del 9 novembre 2022 si dà ufficialmente il via al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.

L’art. 12 del decreto riguarda le commissioni giudicatrici, che sono sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca

La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

Il successivo art. 13 concerne i requisiti dei presidenti, il 14 dei componenti e il 15 dei componenti aggregati.

Da ieri, 20 gennaio, sono aperte le funzioni per presentare la domanda per fare parte delle commissioni giudicatrici.

Il candidato a componente delle commissioni giudicatrici deve presentare obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine.

La domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, fino alle ore 23.59 del 7 febbraio 2022.