Concorso ordinario secondaria, si riparte con la classe A012. Foglio di carta sì o no durante la prova?

Oggi 28 marzo il concorso ordinario secondaria riparte con la classe di concorso A012, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Ma la prova scritta a risposta multipla continua a raccogliere disappunto per via di un test considerato molto nozionistico, un’amarezza espressa soprattutto da quei partecipanti al concorso esclusi per un battito di ciglia, avendo raggiunto magari un punteggio di 66 o di 68, non sufficiente per accedere all’orale (la soglia minima è infatti di 70 punti).

Errori nella formulazione delle domande?

Inoltre in redazione ci sono giunte numerose segnalazioni di errore, specie in relazione alla classe di concorso A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, le cui prove si sono svolte mercoledì 23 e giovedì 24 marzo. Non entriamo nel merito dei singoli quesiti e non li riportiamo non potendo in questa sede giudicare dell’effettiva correttezza del quiz, ci limitiamo a chiedere ai lettori della Tecnica della Scuola quale sia la loro opinione, in generale, sullo scritto del concorso progettato nella forma semplificata del quiz a crocette.

Sei d’accordo con la formula concorsuale dei quesiti a risposta multipla? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Foglio di carta sì o no durante la prova?

Altre critiche, sempre relative alla classe di concorso A060, hanno riguardato il foglio di carta, in dotazione o meno, del candidato. Ci è stato segnalato infatti che:

● Alcun sedi non hanno dato disponibilità dei fogli;

● Altre sedi hanno dato disponibilità dei fogli;

● In alcune sedi i fogli sono stati forniti ai candidati controfirmati e ritirati a fine sessione;

● Infine ci sono stati casi in cui i commissari hanno, di loro iniziativa, a priori, predisposto un foglio per banco e per concorrente.

Una difformità che è dipesa dall’organizzazione della vigilanza da parte dei commissari. Ricordiamo che la vigilanza durante la prova è affidata dall’Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall’Ufficio scolastico regionale sul cui territorio si svolge la prova.

Nelle disposizioni modificative del bando viene stabilito che durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. Il punto è che il divieto di introdurre della carta non comporta che questa non possa essere fornita dagli organi istituzionali preposti, come alcuni candidati, privati del foglio, ci ricordano.

Tutte le classi di concorso sulle quali si svolge la prova

ADSS, classe sostegno nella scuola secondaria superiore

ADMM, classe sostegno nella scuola secondaria di primo grado

AB24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

A019, Filosofia e Storia

AB25, Lingua inglese e II lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (INGLESE)

A022, Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado.

A048, SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE negli istituti di II grado

A049, SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE negli istituti di I grado.

A012, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

B014, Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

B016, Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

A017, Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

A011, Discipline letterarie e latino.

A013, Discipline letterarie, latino e greco.

A040, Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.

A021, Geografia

A037, Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

B003, Laboratori di Fisica.

A030, musica nella scuola secondaria di I grado

AA25, Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

A023, lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), presente in tutti i centri per l’educazione degli adulti (CPIA)

AC25, Lingua inglese e II lingua com. scuola sec. di I grado (SPAGNOLO)

A042, Scienze e tecnologie meccaniche

A002, Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme.

A008, Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica nel dettaglio.

B006, Laboratorio di odontotecnica

di odontotecnica B015, Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A015, Discipline sanitarie

A04, Design del libro

A003, Design della ceramica

Ac24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

di istruzione secondaria di II grado. A047, Scienze matematiche applicate

A007, Discipline Audiovisive

A005, Design del tessuto e della moda

A006, Design del vetro

A054, Storia dell’arte

A038, Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche

A033, Scienze e tecnologie aeronautiche

A036, Scienze e tecnologie della logistica

B017, Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

A039, Scienze e tecnologie delle costruzioni navali

A043, Scienze e tecnologie nautiche

A014, Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche

B019, Laboratori di servizi di ricettività alberghiera

AF55, Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado – fisarmonica

Ak55, Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – sassofono

A052, Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali

A064, Teoria, analisi e composizione

AE24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (RUSSO)

AN24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (PORTOGHESE)

A058, Tecnica della danza contemporanea

B021, Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

A032, Scienze della geologia e della mineralogia

A044, Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda

A016, Disegno artistico e modellazione odontotecnica

B018, Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda

AI24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE)

A061, Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

A059, Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza

B022, Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

BB02, Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

BA02, Conversazione in lingua straniera (FRANCESE)

B024, Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche

BC02, Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)

B026, Laboratorio di tecnologie del legno

B005, Laboratorio di logistica

B009, Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche

A seguire il calendario ministeriale

