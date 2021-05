Concorso ordinario Stem, graduatorie entro il 31 agosto. E se slittassero?

Il concorso ordinario scuola, per le discipline Stem verrà accelerato rispetto agli altri concorso ancora in sospeso, per volontà del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che punta sul rafforzamento dell’ambito tecnologico, come stabilito anche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Una procedura talmente velocizzata che nella bozza del decreto Sostegni bis si legge l’ipotesi che le graduatorie (formulate a seguito della somma delle valutazioni della prova scritta e di quella orale) vengano formulate entro il 31 agosto. Tuttavia già la bozza stessa precisa che i tempi potrebbero slittare.

Nel comma 15 c) dell’articolo 59 si legge che la formazione della graduatoria va fatta entro la data del 31 agosto 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b).

A seguire, nel comma 17 dell’articolo 59 tuttavia si chiarisce:

Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14, se non concluse entro la data di cui al comma 15 lettera c), sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.

Ribadiamo quali classi di concorso sono in ballo con questo concorso.

Le discipline Stem, un acronimo che sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics, vale a dire Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, mettono in gioco per la scuola secondaria di secondo grado le seguenti classi di concorso:

A020 FISICA

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Per le nuove procedure di concorso, confermate nella bozza del Decreto sostegni bis, VAI A QUESTO LINK.

