Concorso ordinario STEM, posti per classi di concorso e mappa dei posti divisi per regione [TABELLE]

Concorso ordinario STEM, posti per classi di concorso e mappa dei posti...

Sono riaperti i termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le discipline STEM per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono 1.685 i posti disponibili per le classi di concorso Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche.

Nel dettaglio, questa è la divisione dei posti per classi di concorso:

Questa invece è la tabella dei posti divisi per regione:

Ricordiamo che ogni candidato potrà presentare istanza di partecipazione in un’unica regione e per una sola classe di concorso. Le domande, da compilare obbligatoriamente in modalità telematica, potranno essere inviate sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2022.