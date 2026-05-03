Concorso per dirigenti scolastici: ma dove stanno trasparenza e imparzialità

Il concorso ordinario per Dirigenti Scolastici continua a rappresentare uno dei casi più emblematici delle difficoltà della Pubblica Amministrazione nel garantire pienamente i principi di trasparenza ed imparzialità.

Non si tratta di una semplice disputa tra candidati esclusi e vincitori, ma di un nodo più profondo: il mancato riconoscimento, da parte della P.A., delle criticità emerse nel corso della procedura. Criticità che hanno alimentato un contenzioso diffuso, con ricorsi presentati in numerose regioni italiane.

Al centro del dibattito vi è anche il tema del cosiddetto “corso-concorso”, spesso liquidato come una forma di sanatoria. Una lettura riduttiva, che rischia di oscurare la reale natura delle richieste avanzate dai candidati: non un aggiramento delle regole, ma un tentativo di ristabilire condizioni di equità laddove si ritiene che queste siano venute meno.

Le contestazioni riguardano aspetti sostanziali della procedura: dalla gestione delle prove scritte alla trasparenza degli atti, fino alla garanzia di criteri di valutazione uniformi. Elementi che, se non adeguatamente presidiati, compromettono la fiducia nei meccanismi selettivi pubblici.

In questo contesto, la posizione della Pubblica Amministrazione appare rigida. Il rifiuto di riconoscere anche solo parzialmente le problematiche sollevate rischia di alimentare ulteriormente il conflitto, anziché contribuire a una sua risoluzione.

Eppure, le recenti pronunce giurisdizionali sembrano indicare una direzione diversa, riaffermando con forza il diritto all’accesso agli atti e, più in generale, il principio di trasparenza come cardine dell’azione amministrativa.

Ignorare questi segnali potrebbe rivelarsi un errore strategico. Al contrario, un’apertura – anche graduale – verso soluzioni che tengano conto delle criticità emerse potrebbe rappresentare non una sanatoria, ma un atto di responsabilità istituzionale.

Il punto non è “premiare” o “penalizzare” qualcuno, ma ristabilire la credibilità di un sistema di selezione che deve essere, prima di tutto, equo e trasparente.

Perché senza trasparenza e imparzialità, non è solo un concorso a essere messo in discussione, ma l’intero rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

‘Associazione M.E.T. Merito Equità Trasparenza