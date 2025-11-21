Concorso PNRR 3, 226.802 posti: la suddivisione regione per regione – TABELLA

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso nota la tabella con la suddivisione dei posti, regione per regione, del concorso a cattedra PNRR 3.

Sono 45mila le domande per infanzia e primaria (AAEE) e 181mila quelle per secondaria di I e II grado (SSMM), per un totale di 226mila.

Come si evince dalla tabella, la Campania è la regione che presenta più posti (29.699 per la secondaria, 7.708 per la primaria), seguita dalla Sicilia (con 21.761 per la secondaria e 6.399 per la primaria).

I numeri dei concorsi PNRR 1 e 2

Per quanto riguarda le selezioni precedenti, la partecipazione è stata molto ampia, anche perché il nuovo concorso era atteso da diversi anni.

Il concorso PNRR 1, indetto nel 2023, ha messo a bando 44.654 posti, e ha registrato 372.804 domande. Conti alla mano, una media di 8,3 domande per ogni posto disponibile.

Il concorso PNRR 2, nel 2024, ha messo a bando 19.022 posti, registrando 239.100 domande. Una cifra più bassa in termini assoluti, ma più alta in termini percentuali, con una media di 12,5 domande per ogni posto.

Per quanto riguarda il concorso PNRR 3, come detto, i posti a disposizione sono 58.135, la maggior parte dei quali per la scuola secondaria (30.759) e in misura minore per la scuola primaria e dell’infanzia (27.376). Con un totale di 226mila domande, si parla di una media di 3,8 domande per posto.