Concorso PNRR 3: docenti classi di concorso accorpate, presentazione della domanda, prove e graduatorie

Con il decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, il ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, ha accorpato alcune classi di concorso con la precisazione che l’abilitazione in una delle classi confluite nella nuova sono considerati abilitati in tutte e due classi di concorso.

Partecipazione al concorso pnrr3

I candidati in possesso del titolo di studio in una delle classi di concorso accorpate dal decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 e della relativa abilitazione all’insegnamento, valida per tutti e due gli ordini di scuola, possono partecipare al concorso PNRR3 per una sola regione e possono decidere di partecipare per un solo ordine di scuola o per entrambi.

Classi di concorso accorpate

Le classi di concorso accorpate che consentono di insegnare sia nella scuola secondaria di primo grado, sia in quella di secondo grado sono:

• A-01 – Disegno e storia dell’arte nelle scuole secondarie di I e II grado;

• A-12 – Discipline letterarie nelle scuole secondarie di I e II grado;

• A-22 – Lingue e culture straniere nelle scuole secondarie di I e II grado;

• A-30 – Musica nelle scuole secondarie di I e II grado;

• A-48 – Scienze motorie e sportive nelle scuole secondarie di I e II grado;

• A-70 – Italiano nelle scuole secondarie di I e II grado con lingua d’insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia;

• A-71 – Discipline letterarie nelle scuole secondarie di I e II grado con lingua d’insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

Presentazione della domanda

I candidati che rientrano in una delle suddette classi di concorso accorpate e che decidono di partecipare al concorso PNRR3, all’atto della presentazione della domanda, possono decidere di partecipare per un solo ordine di scuola secondaria o per tutti e due gli ordini. Qualora decidessero di partecipare per tutti e due gli ordini scuola devono esprimere, per ciascun grado di istruzione, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l’allegato 1-bis e indicati nella colonna “Nuovi codici”.

Prova scritta

I candidati in possesso di uno dei titoli appartenenti alle classi di concorso accorpate svolgeranno una sola prova scritta valida per tutte le classi di concorso comprese nell’accorpamento e il punteggio conseguito è utilizzato per accedere alla prova orale di ciascun ordine di scuola. Fermo restante che il punteggio sia non meno di 70/100 e che rientri nel triplo dei posti disponibili.

Prova orale

I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno affrontare un colloquio per singolo ordine di scuola sempre se rientrano nel triplo dei posti messi a concorso, in tutte e due gli ordini (esempio AM01 per la scuola secondaria di primo grado e AS01 per la scuola secondaria di secondo grado).

Graduatorie

Al termine il candidato che ha partecipato al concorso per i due ordini di scuola sarà inserito nelle rispettive graduatorie con il risultato che potrebbe essere vincitore in una e non nell’altra, o in tutti e due o in nessuno dei due.