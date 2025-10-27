Concorso PNRR 3 e titoli di accesso, conviene entrare con laurea + 3 anni o invece con abilitazione 30 CFU?

Una delle domande più frequenti per la compilazione della domanda per accedere al concorso PNRR 3 è la seguente: ” Quale titolo di accesso mi conviene utilizzare per partecipare al concorso PNRR 2025 per l’insegnamento X? La laurea e i tre anni di servizio nelle scuole statali ( nell’ultimo quinquennio) di cui uno sulla classe di concorso X oppure l’abilitazione specifica con i 30 CFU conseguita perchè possedevo altra abilitazione per linsegnamento Y?”. La risposta è molto semplice bisognerebbe fare i calcoli riguardo i punteggi, convertiti in centesimi,della laurea e dell’abilitazione. Quindi valutare quale punteggio è più conveniente per un accesso migliore sulla base dei punti.

Calcolo accesso con laurea + 3 anni

La docente ci dice che ha una laurea di 105/110 e poi ha negli ultimi 5 anni, escluso l’anno in corso, svolto servizio per più di 180 giorni per tre anni scolastici (2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025). Uno di questi anni scolastici lo ha svolto, con possesso di titolo di accesso della laurea, nella classe di concorso XXXX per cui chiede l’accesso al concorso.

Stando cosi le cose, la docente, se decidesse di accedere al concorso PNRR 3 con la laurea + i suddetti 3 anni di servizio, avrebbe un punteggio di 10 punti. Infatti il punteggio di laurea convetito in centesimi, sarebbe 95,45, se applicassimo tale punteggio alla formula (voto-75)/2 prevista dalla normativa vigente, avremmo 10,2 punti. In virtù dell’arrotondamento per difetto, l’aspirante avrebbe un punteggio pari a 10.

Calcolo accesso con abilitazione

La docente dice anche di avere conseguito l’abilitazione specifica per la classe di concorso XXXX. Tale abilitazione è stata conseguita ai sensi dell’art. 2 ter comma 4 del d.lgs. 59/2017 in quanto già abilitata in altra classe di concorso YYYY. La docente sostiene di avere ottenuto nove e mezzo su dieci come punteggio finale dell’abilitazione XXXX.

Stando cosi le cose, la docente, se decidesse di accedere al concorso PNRR 3 con tale abilitazione, avrebbe un punteggio di 15 punti. Infatti andrebbe ad ottenere 10 punti per il punteggio del titolo di accesso e in più avrà calcolati altri 5 punti per l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione “non selettivi“.