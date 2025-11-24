Concorso PNRR 3, quando si conoscerà il punteggio della prova scritta e quando si saprà se si è stati ammessi all’orale? Lo spiega l’esperto

Concorso PNRR 3, a breve inizieranno le prove scritte ma quando si conoscerà il punteggio ottenuto nella prova e quando si saprà se si è stati ammessi all’orale? Ne ha parlato, durante la diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“Una volta saputo il punteggio, che auguriamo sia da 70 in su’ per un massimo fino a 100 centesimi, 70 è il minimo per avere una prova sufficiente e con la potenzialità dell’idoneità. Per attendere i risultati finali non c’è una data precisa, però c’è un appuntamento che non si può scordare. Siccome partecipano a questo concorso anche degli aspiranti con riserva, costoro scioglieranno la riserva a partire dal 15 dicembre e a terminare al 2 febbraio 2026. Ci sarà la possibilità di sciogliere questa riserva, per chi consegue il diploma, il titolo abilitante è entro il 31 gennaio 2026. Dunque la finestra dedicata allo scioglimento della riserva sarà aperta dal 15 dicembre e durerà fino al 2 febbraio 2026.

Queste date sono fortemente indicative del fatto che gli esiti dovranno tenere conto di tutti i partecipanti. La storia ci insegna che ci sono stati dei concorsi nel PNRR2 che ancora non sono terminati, per cui noi non sappiamo quando verrà ufficialmente data questa soglia minima che consentirà di passare all’orale. Però sappiamo per certo che prima del 2 febbraio questo non dovrebbe avvenire.

Dopodiché ci saranno in primavera, per febbraio, massimo marzo-aprile, le prove orali e quindi la possibilità di avere le graduatorie pronte per la tarda primavera o l’inizio dell’estate, cioè per le immissioni in ruolo 2026-27 che avverranno nell’estate prossima.

Ricordiamo che ci sono concorsi in cui in questa fase (il PNRR 2) hanno convocato per gli orali, per cui pensate nel PNRR 2 del 2024, si è arrivati a oggi con gli orali. Anche se questa tornata ha meno persone registrate, probabilmente questi esiti delle soglie minime si sapranno con più anticipo rispetto al concorso precedente.

Cosa significa soglia minima? Siccome i posti banditi, faccio un esempio, possono essere in una data classe di concorso 100, si fa il triplo di 100, dunque 300, i primi 300 candidati che hanno un punteggio in ordine dal più grande al più piccolo, arriva fino al trecentesimo. Il trecentesimo avrà una quota che è chiamata soglia minima. Immaginiamo che i primi 299 siano arrivati alla quota 82 e il trecentesimo è quota 80, 80 sarà la soglia minima e tutti coloro che hanno preso almeno 80 verranno trascinati dentro il colloquio orale, dunque saranno massimo il triplo dei posti banditi a concorso coloro che potranno andare all’orale e almeno poi uno su tre supererà poi la soglia del colloquio per accedere al ruolo diretto”.